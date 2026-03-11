Stasera Tutto è possibile: ospiti e anticipazioni della puntata dell’11 marzo 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova stagione di Stasera Tutto è possibile è partita con un entusiasmo che ha superato ogni previsione. Il debutto ha registrato ascolti altissimi, confermando il programma come uno dei titoli più forti della seconda serata Rai. Stefano De Martino, ormai volto centrale dell’intrattenimento della rete, torna l’11 marzo 2026 con una puntata che punta a replicare – e forse superare – il successo della prima.

La Rai ha scelto di concentrare l’attenzione su Rai 2, lasciando a Rai 1 una programmazione più leggera, così da valorizzare al massimo lo show comico. Una strategia che racconta quanto la rete creda nel format e nel suo conduttore.

Ma quali ospiti arriveranno in studio? Quali giochi torneranno a far divertire il pubblico? E quale sarà il tema della serata? Scopriamolo insieme.

Ospiti e cast della puntata: conferme, ritorni e nuovi volti

La seconda puntata di Stasera Tutto è possibile riparte dalla formula che ha reso il programma un appuntamento irrinunciabile. Accanto a Stefano De Martino ritroveremo i protagonisti storici del cast: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, colonne portanti della comicità del programma. A loro si uniranno Aurora Leone e Fabio Balsamo dei The Jackal, insieme alla presenza musicale di Nek, che porterà sul palco un tocco diverso e molto atteso.

Torna anche Claudio Lauretta, che vestirà nuovamente i panni del suo Gerry Scotti, imitazione ormai diventata un cult per il pubblico.

Grande curiosità anche per Brenda Lodigiani, protagonista del bacio scenico con De Martino che ha acceso il gossip nei giorni successivi alla prima puntata. La sua presenza promette nuovi momenti esilaranti, anche se le voci su un presunto flirt sono state smentite: tra i due c’è solo una forte sintonia artistica e un’amicizia consolidata.

Il cast, dunque, si presenta ricco e variegato, con un equilibrio tra comicità, improvvisazione e ospiti speciali che garantisce ritmo e leggerezza.

Anticipazioni della serata: giochi, sketch e il tema “Step Duel”

Il tema della puntata sarà “Step Duel”, un titolo che lascia intuire sfide, confronti e momenti di improvvisazione tra gli ospiti. L’Auditorium Rai di Napoli farà da cornice a una serie di prove che hanno reso il programma uno dei più amati della tv generalista.

Tra i giochi più attesi torna La Stanza Inclinata, simbolo assoluto del format, dove equilibrio e improvvisazione diventano la chiave per superare la prova. Non mancheranno poi Segui il labiale, Stammi dietro dance e Do re mi fa male, momenti che uniscono comicità e spontaneità, creando situazioni imprevedibili e irresistibili per il pubblico.

A rendere l’atmosfera ancora più vivace ci saranno il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma, ormai parte integrante dell’immaginario di STEP.

La puntata promette ritmo, leggerezza e quella sensazione di gioco collettivo che ha sempre caratterizzato il format, capace di coinvolgere ospiti e spettatori senza mai prendersi troppo sul serio.

Quando e dove vedere Stasera Tutto è possibile l’11 marzo 2026

La seconda puntata di Stasera Tutto è possibile andrà in onda mercoledì 11 marzo 2026, in prima serata su Rai 2 alle 21.20. Come sempre, sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta sia on demand, per chi preferisce recuperarla in un secondo momento.

La programmazione della serata televisiva vede Rai 2 puntare tutto sullo show di De Martino, mentre le altre reti propongono film e fiction. Una scelta che conferma la volontà della Rai di valorizzare STEP come uno dei suoi titoli più forti e riconoscibili.