Stasera tutto è possibile, anticipazioni 25 marzo 2026: ospiti e giochi della quarta puntata

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Torna questa sera Stasera tutto è possibile, il comedy show di Rai2 condotto da Stefano De Martino. Mercoledì 25 marzo va in onda la quarta puntata della dodicesima stagione, pronta a regalare al pubblico una nuova serata all’insegna della leggerezza, delle risate e dell’improvvisazione.

Le anticipazioni della puntata del 25 marzo

La puntata di questa sera si intitola “STEP in fiore” ed è ispirata all’arrivo della primavera. Il programma, ormai diventato uno degli appuntamenti più seguiti del mercoledì sera, continua a conquistare il pubblico grazie alla sua formula semplice ma vincente: giochi divertenti, ospiti pronti a mettersi in gioco e un clima sempre ironico e spontaneo.

Accanto a Stefano De Martino tornano anche i volti storici del programma, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, presenze fisse che accompagnano il conduttore in ogni puntata tra gag improvvisate e sketch esilaranti. Come sempre, la puntata viene registrata dall’Auditorium Rai di Napoli, diventato ormai la casa ufficiale dello show.

I giochi più amati dal pubblico

Non mancheranno i giochi che negli anni sono diventati il vero punto di forza del programma. Tra questi ci saranno lo Speed Quiz, il Fotomimo, Decollo immediato e Segui il labiale, oltre all’immancabile Stanza inclinata, il momento più atteso della serata in cui gli ospiti devono affrontare prove surreali cercando di restare in equilibrio tra risate e improvvisazione.

Gli ospiti della quarta puntata

Anche la puntata del 25 marzo porterà in studio diversi ospiti pronti a mettersi in gioco insieme al cast fisso. Tra i protagonisti della serata ci saranno Andrea Delogu, Flora Canto, Peppe Iodice, Carmen Di Pietro e Vincenzo Albano. Grande attesa anche per il ritorno di Vincenzo De Lucia, che tornerà a vestire i panni di Maria De Filippi con la sua imitazione ormai diventata uno dei momenti più amati dal pubblico.

Sarà anche una piccola reunion tra Stefano De Martino e Andrea Delogu, che hanno già lavorato insieme in passato e che questa sera si ritroveranno sul palco del programma tra giochi, sketch e improvvisazioni. Come sempre, non mancheranno nemmeno il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, la mascotte dello show che accompagna ogni puntata.

Dove e quando vederlo

L’appuntamento con la quarta puntata della nuova stagione di Stasera tutto è possibile è fissato per questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, in prima serata su Rai2 a partire dalle 21.20. Per chi non riuscirà a seguirlo in diretta televisiva, il programma sarà disponibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile rivedere tutte le puntate della stagione.