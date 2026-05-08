Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 8 maggio
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 8 maggio
RAI1
21.30 Dalla strada al palco Special
RAI2
21.20 Delitti in Paradiso
RAI3
21.20 The Old Oak
RETE4
21.34 Quarto grado
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.27 The Amazing Spiderman
TV8
21.40 MasterChef Italia
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.10 Monkey Man
27
21.10 I dieci comandamenti parte 2
CIELO
21.20 Kill Bill: Vol. 2
34
21.00 Don Camillo