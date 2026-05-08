Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 8 maggio

Redazione8 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 8 maggio

RAI1

21.30  Dalla strada al palco Special

RAI2

21.20  Delitti in Paradiso

RAI3

21.20 The Old Oak

RETE4

21.34 Quarto grado

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.27 The Amazing Spiderman

TV8

21.40 MasterChef Italia

NOVE

21.30 Fratelli di Crozza

20

21.10 Monkey Man

27

21.10 I dieci comandamenti parte 2

CIELO

21.20 Kill Bill: Vol. 2

34

21.00 Don Camillo

Redazione8 Maggio 2026