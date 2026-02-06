Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 6 febbraio
RAI1
19.45 Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026
RAI2
21.20 Nessuno può scaricare mia figlia
RAI3
21.20 Un giorno in Pretura
RETE4
21.32 Quarto grado
CANALE5
21.21 Io sono Farah
ITALIA1
21.26 Pirata dei Caraibi – Ai confini del mondo
LA7
21.15 Propaganda Live
TV8
21.30 Cucine da incubo
NOVE
21.30 I migliori Fratelli di Crozza
20
21.11 Operazione 6/12 – Attacco al Presidente
CIELO
21.15 Arctic
27
21.10 Intrigo internazionale
34
21.00 Ricky e Barabba