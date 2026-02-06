Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 6 febbraio

Redazione6 Febbraio 2026
RAI1

19.45 Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026

RAI2

21.20 Nessuno può scaricare mia figlia

RAI3

21.20 Un giorno in Pretura

RETE4

21.32 Quarto grado

CANALE5

21.21 Io sono Farah

ITALIA1

21.26 Pirata dei Caraibi – Ai confini del mondo

LA7

21.15 Propaganda Live

TV8

21.30 Cucine da incubo

NOVE

21.30 I migliori Fratelli di Crozza

20

21.11 Operazione 6/12 – Attacco al Presidente

CIELO

21.15 Arctic

27

21.10 Intrigo internazionale

34

21.00 Ricky e Barabba

