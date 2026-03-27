Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 27 marzo

Redazione27 Marzo 2026
Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli smentisce i rumors sul suo cachet
Selvaggia Lucarelli (Screen Mediaset Infinity)
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 27 marzo

RAI1

21.30 The Voice Generations

RAI2

21.20 Delitti in Paradiso

RAI3

21.20 Erano ragazzi in barca

RETE4

21.33 Quarto grado

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.30 Wonder Womani 1984

TV8

21.40 MasterChef Italia

NOVE

21.30 Fratelli di Crozza

20

21.10 Oldboy

CIELO

21.20 Devil’s Knot – Fino a prova contraria

27

21.10 Colpo grosso al drago rosso – Rush Hour 2

34

21.00 Sono solo fantasmi

Redazione27 Marzo 2026
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