Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 27 marzo
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 27 marzo
RAI1
21.30 The Voice Generations
RAI2
21.20 Delitti in Paradiso
RAI3
21.20 Erano ragazzi in barca
RETE4
21.33 Quarto grado
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.30 Wonder Womani 1984
TV8
21.40 MasterChef Italia
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.10 Oldboy
CIELO
21.20 Devil’s Knot – Fino a prova contraria
27
21.10 Colpo grosso al drago rosso – Rush Hour 2
34
21.00 Sono solo fantasmi