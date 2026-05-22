Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 22 maggio

Redazione22 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 22 maggio

RAI1

21.30 Semplicemente Fiorella

RAI2

21.20 Delitti in Paradiso

RAI3

21.20 Iddu – L’ultimo padrino

RETE4

21.30 Il Quarto Grado

CANALE5

21.20 La forza di una donna

ITALIA1

21.28 Jurassic World

TV8

21.40  MasterChef Italia

NOVE

21.30 Fratelli di Crozza

20

21.14 Programmato per uccidere

CIELO

21.20  Ritratto della giovane in fiamme

27

21.17 Un mondo perfetto

34

21.00 Don Camillo e l’Onorevole Peppone

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Redazione22 Maggio 2026