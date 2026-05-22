Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 22 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 22 maggio
RAI1
21.30 Semplicemente Fiorella
RAI2
21.20 Delitti in Paradiso
RAI3
21.20 Iddu – L’ultimo padrino
RETE4
21.30 Il Quarto Grado
CANALE5
21.20 La forza di una donna
ITALIA1
21.28 Jurassic World
TV8
21.40 MasterChef Italia
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.14 Programmato per uccidere
CIELO
21.20 Ritratto della giovane in fiamme
27
21.17 Un mondo perfetto
34
21.00 Don Camillo e l’Onorevole Peppone