Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 20 marzo

Redazione20 Marzo 2026
Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 20 marzo Antonella Elia prima e immune, male Ibiza Altea
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 20 marzo

RAI1

21.30 The Voice Generations

RAI2

21.55 F.B.I.

RAI3

21.30 La pelle del mondo

RETE4

21.33 Quarto Grado

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.31 Wonder Woman

TV8

21.40 MasterChef Italia

NOVE

21.30 Fratelli di Crozza

20

21.10 Solo per vendetta

CIELO

21.20 Agnus Dei

27

21.10 Rush Hour – Due mine vaganti

34

21.00 Missione Eroica – I pompieri 2

Redazione20 Marzo 2026
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