Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 20 marzo
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 20 marzo
RAI1
21.30 The Voice Generations
RAI2
21.55 F.B.I.
RAI3
21.30 La pelle del mondo
RETE4
21.33 Quarto Grado
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.31 Wonder Woman
TV8
21.40 MasterChef Italia
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.10 Solo per vendetta
CIELO
21.20 Agnus Dei
27
21.10 Rush Hour – Due mine vaganti
34
21.00 Missione Eroica – I pompieri 2