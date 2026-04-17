Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 17 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 17 aprile
RAI1
21.30 Dalla strada al palco
RAI2
21.20 Delitti in Paradiso
RAI3
21.20 Vespucci – Il viaggio più lungo
RETE4
21.30 Quarto Grado
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.27 Spiderman – Homecoming
TV8
21.40 MasterChef Italia
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.10 The Rock
CIELO
21.20 Hostiles: Ostili
27
21.10 Beverly Hills Cop III
34
21.00 Le comiche 2