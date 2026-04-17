Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 17 aprile

Redazione17 Aprile 2026
Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe deluse da Alessandra
Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia (Screen Mediaset Infinity)
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 17 aprile

RAI1

21.30 Dalla strada al palco

RAI2

21.20 Delitti in Paradiso

RAI3

21.20 Vespucci – Il viaggio più lungo

RETE4

21.30 Quarto Grado

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.27 Spiderman – Homecoming

TV8

21.40 MasterChef Italia

NOVE

21.30 Fratelli di Crozza

20

21.10 The Rock

CIELO

21.20 Hostiles: Ostili

27

21.10 Beverly Hills Cop III

34

21.00 Le comiche 2

Redazione17 Aprile 2026