Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 15 maggio

Redazione15 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 15 maggio

RAI1

21.30  Milleunacover Sanremo

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 Un colpo di fortuna

RETE4

21.30 Quarto grado

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.20 The Amazing Spiderman 2 – Il potere di Electro

TV8

20.40 Radio Italia Live, Il Concerto 2026

NOVE

21.30 Fratelli di Crozza

20

21.10 Assassin Club

CIELO

20.45 Radio Italia Live, Il Concerto 2026

27

21.10 Sette spose per sette fratelli

34

21.00 Il ritorno di Don Camillo

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Redazione15 Maggio 2026