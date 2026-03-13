Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 13 marzo

Redazione13 Marzo 2026
RAI1

21.30 The Voice Generations

RAI2

21.20 Delitti in paradiso

RAI3

21.25 La pelle del mondo

RETE4

21.33 Quarto grado

CANALE5

21.21 Io sono Farah

ITALIA1

21.28 Acquaman

TV8

21.30 MasterChef Italia

NOVE

21.30 Fratelli di Crozza

20

21.10 Survivor

CIELO

21.20 I fiumi di porpora

27

21.10 La febbre del sabato sera

34

21.00 I pompieri

