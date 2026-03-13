Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 13 marzo
RAI1
21.30 The Voice Generations
RAI2
21.20 Delitti in paradiso
RAI3
21.25 La pelle del mondo
RETE4
21.33 Quarto grado
CANALE5
21.21 Io sono Farah
ITALIA1
21.28 Acquaman
TV8
21.30 MasterChef Italia
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.10 Survivor
CIELO
21.20 I fiumi di porpora
27
21.10 La febbre del sabato sera
34
21.00 I pompieri