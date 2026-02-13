Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 13 febbraio

Redazione13 Febbraio 2026
RAI1

20.35 Affari tuoi

RAI2

21.00 Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

RAI3

21.25 Past Lives

RETE4

21.33 Quarto grado

CANALE5

21.21 Io sono Farah

ITALIA1

21.26 Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare

LA7

21.15 Propaganda Live

TV8

21.30 Cucine da incubo

NOVE

21.30 I migliori Fratelli di Crozza

20

21.13 Autobahn – Fuori controllo

CIELO

21.20 La Bella e la Bestia

27

21.10 La mia Africa

34

21.00 Grand Hotel Excelsior

