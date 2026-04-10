Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 10 aprile

Redazione10 Aprile 2026
Dalla strada al palco torna a gennaio con una presenza speciale
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 10 aprile

RAI1

21.30 Dalla strada al palco

RAI2

21.20 Delitti in Paradiso

RAI3

21.20 La casa di Ninetta

RETE4

21.33 Quarto grado

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.29 Aquaman e il regno perduto

TV8

21.40 MasterChef Italia

NOVE

21.30 Fratelli di Crozza

20

21.08 Codice 999

CIELO

21.20 Devil’s Knot – Fino a prova contraria

27

21.10 Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II

34

21.00 Le comiche

Promo Manfredi Ricevimenti
Redazione10 Aprile 2026