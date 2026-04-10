Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 10 aprile
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 10 aprile
RAI1
21.30 Dalla strada al palco
RAI2
21.20 Delitti in Paradiso
RAI3
21.20 La casa di Ninetta
RETE4
21.33 Quarto grado
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.29 Aquaman e il regno perduto
TV8
21.40 MasterChef Italia
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.08 Codice 999
CIELO
21.20 Devil’s Knot – Fino a prova contraria
27
21.10 Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II
34
21.00 Le comiche