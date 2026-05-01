Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 1 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 1 maggio
RAI1
21.30 Someone like you – L’eco del cuore
RAI2
21.20 Delitti in Paradiso
RAI3
20.00 Concerto del Primo maggio
RETE4
21.32 Quarto grado
CANALE5
21.20 Il Diavolo veste Prada
ITALIA1
21.24 Spider-man: no way home
TV8
21.40 MasterChef Italia
NOVE
21.30 I migliori Fratelli di Crozza
20
21.10 A luci spente
CIELO
21.20 Kill Bill: Vol. 1
27
21.10 Alaska
34
21.00 Cetto c’è senzadubbiamente