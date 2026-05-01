Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 1 maggio

Redazione1 Maggio 2026
USA. Anne Hathaway in a scene from (C)Fox 2000 Pictures film: The Devil Wears Prada (2006). Plot: A smart but sensible new graduate lands a job as an assistant to Miranda Priestly, the demanding editor-in-chief of a high fashion magazine. Ref: LMK110-J7063-290421 Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets. pictures@lmkmedia.com
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 1 maggio

RAI1

21.30 Someone like you – L’eco del cuore

RAI2

21.20 Delitti in Paradiso

RAI3

20.00 Concerto del Primo maggio

RETE4

21.32 Quarto grado

CANALE5

21.20 Il Diavolo veste Prada

ITALIA1

21.24 Spider-man: no way home

TV8

21.40 MasterChef Italia

NOVE

21.30 I migliori Fratelli di Crozza

20

21.10 A luci spente

CIELO

21.20 Kill Bill: Vol. 1

27

21.10 Alaska

34

21.00 Cetto c’è senzadubbiamente

Redazione1 Maggio 2026