Stasera in tv, la programmazione di sabato 7 febbraio
RAI1
21.30 The Voice Kids
RAI2
21.00 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
RAI3
21.25 La città ideale
RETE4
21.33 Miami Supercops
CANALE5
21.20 C’è posta per te
ITALIA1
21.20 Una notte al museo 2 – La fuga
LA7
20.35 In altre parole
TV8
21.20 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.09 Ferite mortali
CIELO
21.20 Gomorra – La serie
27
21.12 Scuola di Polizia 5
34
21.15 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio