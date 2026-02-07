Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 7 febbraio

Redazione7 Febbraio 2026
RAI1

21.30 The Voice Kids

RAI2

21.00 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

RAI3

21.25 La città ideale

RETE4

21.33 Miami Supercops

CANALE5

21.20 C’è posta per te

ITALIA1

21.20 Una notte al museo 2 – La fuga

LA7

20.35 In altre parole

TV8

21.20 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & disaccordi 

20

21.09 Ferite mortali

CIELO

21.20 Gomorra – La serie

27

21.12 Scuola di Polizia 5

34

21.15 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio

