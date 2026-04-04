Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 4 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 4 aprile
RAI1
21.30 Canzonissima
RAI2
21.00 Morgana – Detective geniale
RAI3
21.30 La pelle del mondo
RETE4
21.33 Don Camillo
CANALE5
21.20 Amici di Maria
ITALIA1
21.20 Cattivissimo me 3
TV8
21.45 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Borneo: regno segreto
20
20.45 Atletico Madrid-Barcellona
CIELO
21.15 The Day of the Jackal
27
21.14 The Perfect Man
34
21.00 Un sacco bello