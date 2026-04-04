Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 4 aprile

Redazione4 Aprile 2026
maglia ora che simboleggia il passaggio al serale degli allievi di Amici 25
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 4 aprile

RAI1

21.30 Canzonissima

RAI2

21.00 Morgana – Detective geniale

RAI3

21.30 La pelle del mondo

RETE4

21.33 Don Camillo

CANALE5

21.20 Amici di Maria

ITALIA1

21.20 Cattivissimo me 3

TV8

21.45 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Borneo: regno segreto

20

20.45 Atletico Madrid-Barcellona

CIELO

21.15 The Day of the Jackal

27

21.14 The Perfect Man

34

21.00 Un sacco bello

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Redazione4 Aprile 2026