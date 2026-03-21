Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 21 marzo
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 21 marzo
RAI1
21.30 Canzonissima
RAI2
21.00 Martedì e venerdì
RAI3
21.20 Presa diretta
RETE4
21.33 Nati con la camicia
CANALE5
21.20 Amici di Maria
ITALIA1
21.30 Cattivissimo me
TV8
20.30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.11 Into the sun
CIELO
21.20 Gomorra – La serie
27
21.14 L’aereo più pazzo del mondo
34
21.15 L’insegnante viene a casa