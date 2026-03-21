Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 21 marzo

Redazione21 Marzo 2026
Maria De Filippi consegna la maglia del serale ad un allievo
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 21 marzo

RAI1

21.30 Canzonissima

RAI2

21.00 Martedì e venerdì

RAI3

21.20 Presa diretta

RETE4

21.33 Nati con la camicia

CANALE5

21.20 Amici di Maria

ITALIA1

21.30 Cattivissimo me

TV8

20.30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & disaccordi

20

21.11 Into the sun

CIELO

21.20 Gomorra – La serie

27

21.14 L’aereo più pazzo del mondo

34

21.15 L’insegnante viene a casa

Redazione21 Marzo 2026
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