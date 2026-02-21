Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 21 febbraio
RAI1
21.30 L’Eredità
RAI2
21.00 Olimpiadi Milano Cortina 2026
RAI3
21.25 Quel pomeriggio di un giorno da cani
RETE4
21.33 I due superpiedi quasi piatti
CANALE5
21.20 C’è posta per te
ITALIA1
21.28 Dolittle
TV8
21.05 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.10 Delitti inquietanti
CIELO
20.45 Basket Coppa Italia
27
21.14 Tammy
34
21.15 Spaghetti a mezzanotte