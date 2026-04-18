Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 18 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 18 aprile
RAI1
21.30 Canzonissima
RAI2
21.20 The Rookie – Mine vaganti
RAI3
21.25 Il capo perfetto
RETE4
21.36 Don Camillo e l’Onorevole Peppone
CANALE5
21.30 Amici di Maria
ITALIA1
21.26 Minions 2
TV8
21.55 Alessandro Borghese 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.10 Romeo deve morire
CIELO
21.20 The Day of the Jackal
27
21.14 L’assistente delle star
34
21.00 La dottoressa del distretto militare