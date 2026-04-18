Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 18 aprile

Redazione18 Aprile 2026
Canzonissima, ospiti e anticipazioni 28 marzo 2026: un omaggio a Gino Paoli nella seconda puntata
Canzonissima, ospiti e anticipazioni 28 marzo 2026: un omaggio a Gino Paoli nella seconda puntata
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 18 aprile

RAI1

21.30 Canzonissima

RAI2

21.20 The Rookie – Mine vaganti

RAI3

21.25  Il capo perfetto

RETE4

21.36 Don Camillo e l’Onorevole Peppone

CANALE5

21.30 Amici di Maria

ITALIA1

21.26 Minions 2

TV8

21.55 Alessandro Borghese 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & disaccordi

20

21.10 Romeo deve morire

CIELO

21.20 The Day of the Jackal

27

21.14 L’assistente delle star

34

21.00 La dottoressa del distretto militare

Redazione18 Aprile 2026