Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 16 maggio

Redazione16 Maggio 2026
Rehearsal Images: Sal Da Vinci performing Per Sempre Sì for Italy during the First Rehearsal at Wiener Stadthalle, Vienna 2026
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 16 maggio

RAI1

21.00  Eurovision Song Contest 2026 – Finale

RAI2

21.20 The Rookie

RAI3

21.30  Sapiens, un solo pianeta

RETE4

21.30 Il Marchese del Grillo

CANALE5

21.20 Il Gladiatore II

ITALIA1

21.27 Kung Fu Panda 4

TV8

21.00 Alessandro Borghese 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & disaccordi

20

21.10 In the blood

CIELO

21.20  Black Water

27

21.14 40 sono i nuovi 20

34

21.00 Cornetti alla crema

La Vieste en Rose
Redazione16 Maggio 2026