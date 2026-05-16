Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 16 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 16 maggio
RAI1
21.00 Eurovision Song Contest 2026 – Finale
RAI2
21.20 The Rookie
RAI3
21.30 Sapiens, un solo pianeta
RETE4
21.30 Il Marchese del Grillo
CANALE5
21.20 Il Gladiatore II
ITALIA1
21.27 Kung Fu Panda 4
TV8
21.00 Alessandro Borghese 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.10 In the blood
CIELO
21.20 Black Water
27
21.14 40 sono i nuovi 20
34
21.00 Cornetti alla crema