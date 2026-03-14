Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 14 marzo

Redazione14 Marzo 2026
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 14 marzo

RAI1

21.30 Sanremo Top

RAI2

21.20 FBI

RAI3

21.25 The Whale

RETE4

21.33 …altrimenti ci arrabbiamo!

CANALE5

21.20 Concerto Sal Da Vinci – Stasera che sera!

ITALIA1

21.29 Tata Matilda e il grande botto

TV8

21.15 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & disaccordi

20

21.10 Codice Magnum

CIELO

21.20 Gomorra – La serie

27

21.14 Prima di mezzanotte

34

21.00 L’insegnante va in collegio

Redazione14 Marzo 2026
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