Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 14 marzo
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 14 marzo
RAI1
21.30 Sanremo Top
RAI2
21.20 FBI
RAI3
21.25 The Whale
RETE4
21.33 …altrimenti ci arrabbiamo!
CANALE5
21.20 Concerto Sal Da Vinci – Stasera che sera!
ITALIA1
21.29 Tata Matilda e il grande botto
TV8
21.15 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.10 Codice Magnum
CIELO
21.20 Gomorra – La serie
27
21.14 Prima di mezzanotte
34
21.00 L’insegnante va in collegio