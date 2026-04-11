Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 11 aprile
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di sabato 11 aprile
RAI1
21.30 Canzonissima
RAI2
21.20 Morgane – Detective geniale
RAI3
21.20 La pelle del mondo
RETE4
21.33 Il ritorno di Don Camillo
CANALE5
21.30 Amici di Maria
ITALIA1
21.21 Minions
TV8
21.10 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.10 Senza nome e senza regole
CIELO
21.20 The Day of the Jackal
27
21.14 In good company
34
21.15 L’insegnante al mare con tutta la classe