Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 11 aprile

Redazione11 Aprile 2026
Canzonissima, ospiti e anticipazioni 28 marzo 2026: un omaggio a Gino Paoli nella seconda puntata
Canzonissima, ospiti e anticipazioni 28 marzo 2026: un omaggio a Gino Paoli nella seconda puntata
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di sabato 11 aprile

RAI1

21.30 Canzonissima

RAI2

21.20 Morgane – Detective geniale

RAI3

21.20 La pelle del mondo

RETE4

21.33 Il ritorno di Don Camillo

CANALE5

21.30 Amici di Maria

ITALIA1

21.21 Minions

TV8

21.10 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & disaccordi

20

21.10 Senza nome e senza regole

CIELO

21.20 The Day of the Jackal

27

21.14 In good company

34

21.15 L’insegnante al mare con tutta la classe

tenuta santa lucia
Redazione11 Aprile 2026