Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 8 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 8 aprile
RAI1
21.30 Pretty Woman
RAI2
21.20 Stasera tutto è possibile
RAI3
21.20 Chi l’ha visto?
RETE4
21.32 Real Politik
CANALE5
21.21 Forbidden fruit
ITALIA1
21.13 Le Iene
TV8
21.00 FC Barcellona – Atletico Madrid
NOVE
21.30 Terrybilmente divagante
20
21.08 Robin Hood
CIELO
21.20 Vendetta finale
27
21.12 Rush Hour – Missione Parigi
34
21.00 Che bella giornata