Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 8 aprile

Redazione8 Aprile 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 8 aprile

RAI1

21.30 Pretty Woman

RAI2

21.20 Stasera tutto è possibile

RAI3

21.20 Chi l’ha visto?

RETE4

21.32 Real Politik

CANALE5

21.21 Forbidden fruit

ITALIA1

21.13 Le Iene

TV8

21.00 FC Barcellona – Atletico Madrid

NOVE

21.30 Terrybilmente divagante

20

21.08 Robin Hood

CIELO

21.20 Vendetta finale

27

21.12 Rush Hour – Missione Parigi

34

21.00 Che bella giornata

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Redazione8 Aprile 2026