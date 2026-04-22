Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 22 aprile

Redazione22 Aprile 2026
Grande Fratello Vip, Nicolò e Renato denigrano Lucia Ilardo
Lucia Ilardo (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 22 aprile

RAI1

21.30 Sister Act 2 – Più svitata che mai

RAI2

21.20 Anche stasera tutto è possibile

RAI3

21.20 Chi l’ha visto?

RETE4

21.30 Real Politik

CANALE5

21.30 Grande Fratello Vip

ITALIA1

20.46 Atalanta-Lazio

TV8

21.40 Alessandro Borghese 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Sento la terra girare

20

21.10 XXX – Il ritorno di Xander Cage

CIELO

21.20  Infiltrato speciale

27

21.10 Arma letale

34

21.00 Poliziotto Superpiù

Promo Manfredi Ricevimenti
Redazione22 Aprile 2026