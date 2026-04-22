Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 22 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 22 aprile
RAI1
21.30 Sister Act 2 – Più svitata che mai
RAI2
21.20 Anche stasera tutto è possibile
RAI3
21.20 Chi l’ha visto?
RETE4
21.30 Real Politik
CANALE5
21.30 Grande Fratello Vip
ITALIA1
20.46 Atalanta-Lazio
TV8
21.40 Alessandro Borghese 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Sento la terra girare
20
21.10 XXX – Il ritorno di Xander Cage
CIELO
21.20 Infiltrato speciale
27
21.10 Arma letale
34
21.00 Poliziotto Superpiù