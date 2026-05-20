Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 20 maggio

Redazione20 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 20 maggio

RAI1

21.30 Comandante

RAI2

21.20 Mare fuori

RAI3

21.15 Chi l’ha visto?

RETE4

21.33 RealPolitik

CANALE5

21.20 Tim Battiti Live

ITALIA1

21.28 La fredda luce

TV8

21.40 The Idea of You

NOVE

21.30 Enrico Brignano – Parte dopo

20

21.11 The legend of Tarzan

CIELO

21.20 Maximum Conviction

27

21.10 Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York

34

21.00 Simpatici e antipatici

Redazione20 Maggio 2026