Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 20 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 20 maggio
RAI1
21.30 Comandante
RAI2
21.20 Mare fuori
RAI3
21.15 Chi l’ha visto?
RETE4
21.33 RealPolitik
CANALE5
21.20 Tim Battiti Live
ITALIA1
21.28 La fredda luce
TV8
21.40 The Idea of You
NOVE
21.30 Enrico Brignano – Parte dopo
20
21.11 The legend of Tarzan
CIELO
21.20 Maximum Conviction
27
21.10 Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York
34
21.00 Simpatici e antipatici