Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 15 aprile

Redazione15 Aprile 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 15 aprile

RAI1

21.30 Sister Act – Una svitata in abito da suora

RAI2

21.20 Stasera tutto è possibile

RAI3

21.20  Chi l’ha visto?

RETE4

21.20 Real Politik

CANALE5

21.20 Forbidden Fruit

ITALIA1

21.15 Le Iene

TV8

21.00 Arsenal-Sporting Lisbona

NOVE

21.30 Sono nata il ventitrè

20

21.10 Il Gladiatore

CIELO

21.20 Belly of the Beast – Ultima missione

27

21.10 Via col vento

34

21.00 Sole a catinelle

Redazione15 Aprile 2026