Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 15 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 15 aprile
RAI1
21.30 Sister Act – Una svitata in abito da suora
RAI2
21.20 Stasera tutto è possibile
RAI3
21.20 Chi l’ha visto?
RETE4
21.20 Real Politik
CANALE5
21.20 Forbidden Fruit
ITALIA1
21.15 Le Iene
TV8
21.00 Arsenal-Sporting Lisbona
NOVE
21.30 Sono nata il ventitrè
20
21.10 Il Gladiatore
CIELO
21.20 Belly of the Beast – Ultima missione
27
21.10 Via col vento
34
21.00 Sole a catinelle