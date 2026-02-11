Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 11 febbraio

Redazione11 Febbraio 2026
RAI1

21.30 One life (2023)

RAI2

21.00 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

RAI3

21.20 Chi l’ha visto?

RETE4

21.33 Realpolitik

CANALE5

21.21 Una nuova vita

ITALIA1

20.49 Bologna-Lazio

LA7

21.15 Una giornata particolare

TV8

21.30 Now you see me – I maghi del crimine

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.10 Homefront

CIELO

21.20 The Expatriate – In fuga dal nemico

27

21.10 Wild Wild West

34

21.00 Il grande giorno

