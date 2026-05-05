Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 5 maggio

Redazione5 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 5 maggio

RAI1

21.30 Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno

RAI2

21.30 Belve Crime

RAI3

21.15 FarWest

RETE4

21.33 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA

21.15 Le Iene presentano Inside

TV8

21.40 Italia’s Got Talent 

NOVE

21.30 Michael Jackson: anatomia di una caduta

20

21.30 Mission Impossible: protocollo fantasma

CIELO

21.20 Absolution: Le regole della vendetta

27

21.10 I Goonies

34

21.00 Compromessi sposi

tenuta santa lucia
Redazione5 Maggio 2026