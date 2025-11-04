Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 4 novembre 2025
RAI1
21.30 La forza che unisce
RAI2
21.20 Belve
RAI3
21.20 Amore Criminale – Storie Di Femminicidio
RETE4
21.33 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.53 La notte nel cuore
ITALIA1
21.15 Le iene
LA7
21.15 DiMartedì
TV8
21.35 X Factor
NOVE
21.30 Only Fun – Comico Show
20
21.10 L’uomo d’acciaio
27
21.13 Fred Claus – Un fratello sotto l’albero
34
21.00 Lockdown all’italiana