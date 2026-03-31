Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 31 marzo

Redazione31 Marzo 2026
Italy's forward #11 Moise Kean kicks the ball during the play-off FIFA World Cup 2026 European qualification semi-final football match between Italy and North Ireland at the Gewiss stadium in Bergamo, on March 26, 2026. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP via Getty Images)
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 31 marzo

RAI1

20.30 Bosnia Erzegovina – Italia

RAI2

21.20 Fatima

RAI3

21.20 FarWest

RETE4

21.33 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.21 Forbidden Fruit

ITALIA1

21.26 Spider-Man 3

TV8

21.55 Italia’s Got Talent

NOVE

21.30 Cash or Trash – La notte dei tesori

20

21.06 Nemico pubblico

CIELO

21.15 Black Dawn – Tempesta di fuoco

27

21.11 RIPD – Poliziotti dall’aldilà

34

21.00 Piccolo grande amore

Redazione31 Marzo 2026
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