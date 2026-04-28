Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 28 aprile
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di martedì 28 aprile
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano – Par condicio
RAI2
21.20 Belve
RAI3
21.15 FarWest
RETE4
21.32 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.15 Le Iene presentano: Inside
TV8
21.40 Italia’s Got Talent
NOVE
21.30 Chernobyl: nuove verità
20
21.10 Mission: Impossible III
CIELO
21.20 Way Down: Rapina alla Banca di Spagna
27
21.10 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile
34
21.00 Mollo tutto e apro un chiringuito