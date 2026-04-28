Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 28 aprile

Redazione28 Aprile 2026
Belve, ospiti del 21 aprile 2026: il rapper Shiva dalla Fagnani
Belve, ospiti del 21 aprile 2026: il rapper Shiva dalla Fagnani
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 28 aprile

RAI1

21.30  Il commissario Montalbano – Par condicio

RAI2

21.20 Belve

RAI3

21.15 FarWest

RETE4

21.32 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.15 Le Iene presentano: Inside

TV8

21.40 Italia’s Got Talent

NOVE

21.30 Chernobyl: nuove verità

20

21.10 Mission: Impossible III

CIELO

21.20 Way Down: Rapina alla Banca di Spagna

27

21.10 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile

34

21.00 Mollo tutto e apro un chiringuito

La Vieste en Rose
Redazione28 Aprile 2026