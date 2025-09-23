Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 23 settembre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 Freeze
RAI3
21.25 Quarant’Anni Senza Giancarlo Siani
RETE4
21.33 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.43 Buongiorno, mamma! – terza stagione
ITALIA1
21.00 Milan – Lecce
LA7
21.15 DiMartedì
TV8
21.35 X Factor
NOVE
21.30 Giustizia privata
20
21.13 White Elephant – Codice criminale
27
21.14 Come ti rovino le vacanze
34
21.00 Mollo tutto e apro un Chiringuito