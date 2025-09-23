Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 23 settembre

Redazione23 Settembre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 Freeze

RAI3

21.25 Quarant’Anni Senza Giancarlo Siani

RETE4

21.33 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.43 Buongiorno, mamma! – terza stagione

ITALIA1

21.00 Milan – Lecce

LA7

21.15 DiMartedì

TV8

21.35 X Factor

NOVE

21.30 Giustizia privata

20

21.13 White Elephant – Codice criminale

27

21.14 Come ti rovino le vacanze

34

21.00 Mollo tutto e apro un Chiringuito

