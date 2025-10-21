Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 21 ottobre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 Freeze
RAI3
21.20 Il coraggio di Blanche
RETE4
21.33 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.21 La notte nel cuore
ITALIA1
21.15 Le Iene presentano: Inside
LA7
21.15 DiMartedì
TV8
21.35 X Factor
NOVE
21.30 Only Fun – Comico Show
20
21.08 La mummia – Il ritorno
27
21.12 Beethoven
34
21.00 Non si ruba a casa dei ladri