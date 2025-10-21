Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 21 ottobre

Redazione21 Ottobre 2025
ONLY FUN - COMICO SHOW
RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 Freeze

RAI3

21.20 Il coraggio di Blanche

RETE4

21.33 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.21 La notte nel cuore

ITALIA1

21.15 Le Iene presentano: Inside

LA7

21.15 DiMartedì

TV8

21.35 X Factor

NOVE

21.30 Only Fun – Comico Show

20

21.08 La mummia – Il ritorno

27

21.12 Beethoven

34

21.00 Non si ruba a casa dei ladri

