Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 21 aprile

Redazione21 Aprile 2026
Belve, ospiti del 14 aprile 2026 Francesca Fagnani torna in prima serata con Carlo Conti e non solo
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 21 aprile

RAI1

21.30 Il Commissario Montalbano – Il giro di boa

RAI2

21.20 Belve

RAI3

21.20 FarWest

RETE4

21.30 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

20.40 Inter-Como

ITALIA1

21.10 Le Iene presentano: il verdetto

TV8

21.40 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 

NOVE

21.30 Sento la terra girare

20

21.10 Mission Impossible 2

CIELO

21.20 Infiltrato speciale

27

21.10 Arma letale

34

21.00 Poliziotto SuperPiù

Promo Maiorano
Redazione21 Aprile 2026