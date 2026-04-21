Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 21 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 21 aprile
RAI1
21.30 Il Commissario Montalbano – Il giro di boa
RAI2
21.20 Belve
RAI3
21.20 FarWest
RETE4
21.30 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
20.40 Inter-Como
ITALIA1
21.10 Le Iene presentano: il verdetto
TV8
21.40 Alessandro Borghese 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Sento la terra girare
20
21.10 Mission Impossible 2
CIELO
21.20 Infiltrato speciale
27
21.10 Arma letale
34
21.00 Poliziotto SuperPiù