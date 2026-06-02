Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 2 giugno
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 2 giugno
RAI1
21.20 I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum
RAI2
21.20 Formidabile Discoring Forever
RAI3
21.15 Indovina chi viene a cena
RETE4
21.33 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.20 Un nuovo inizio
ITALIA
21.15 Chief Of Station Verita’ A Tutti I Costi
TV8
21.40 Money Road Ogni tentazione ha un prezzo
NOVE
21.30 Svalvolati on the Road
20
21.10 Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri
CIELO
21.20 Outlander
27
21.10 Due padri di troppo
34
21.00 Bianco rosso e Verdone