Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 2 giugno

Redazione2 Giugno 2026
Un Nuovo Inizio anticipazioni 2 giugno 2026 Manuel arrestato e María divisa
Un Nuovo Inizio. Foto: Mediaset Infinity
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 2 giugno

RAI1

21.20 I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum

RAI2

21.20 Formidabile Discoring Forever

RAI3

21.15  Indovina chi viene a cena

RETE4

21.33 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.20 Un nuovo inizio

ITALIA

21.15 Chief Of Station Verita’ A Tutti I Costi

TV8

21.40 Money Road Ogni tentazione ha un prezzo

NOVE

21.30 Svalvolati on the Road

20

21.10 Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

CIELO

21.20 Outlander

27

21.10 Due padri di troppo 

34

21.00 Bianco rosso e Verdone

Redazione2 Giugno 2026