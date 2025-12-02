Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 2 dicembre

Redazione2 Dicembre 2025
ONLY FUN - COMICO SHOW
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di martedì 2 dicembre

RAI1

21.30 L’altro ispettore

RAI2

21.20 Belve

RAI3

21.20 Amore criminale

RAIPREMIUM

21.20 Una renna sotto l’albero

RETE4

21.33 E’ sempre cartabianca

CANALE5

21.57 La notte nel cuore

ITALIA1

21.00 Juventus-Udinese

TV8

21.35 X Factor

NOVE

21.30 Only Fun – Comico Show

20

21.11 Red Sparrow

CIELO

21.15 Highlander – L’immortale

27

21.14 Due irrisistibili brontoloni

34

21.00 10 giorni senza mamma

ITALIA2

21.15 American Pie: ancora insieme

Redazione2 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©