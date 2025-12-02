Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 2 dicembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di martedì 2 dicembre
RAI1
21.30 L’altro ispettore
RAI2
21.20 Belve
RAI3
21.20 Amore criminale
RAIPREMIUM
21.20 Una renna sotto l’albero
RETE4
21.33 E’ sempre cartabianca
CANALE5
21.57 La notte nel cuore
ITALIA1
21.00 Juventus-Udinese
TV8
21.35 X Factor
NOVE
21.30 Only Fun – Comico Show
20
21.11 Red Sparrow
CIELO
21.15 Highlander – L’immortale
27
21.14 Due irrisistibili brontoloni
34
21.00 10 giorni senza mamma
ITALIA2
21.15 American Pie: ancora insieme