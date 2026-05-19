Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 19 maggio

Redazione19 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 19 maggio

RAI1

21.30 Il commissario Montalbano – Le ali della sfinge

RAI2

21.20 Belve Crime

RAI3

21.15 Indovina chi viene a cena

RETE4

21.33 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.15 Le Iene presentano Inside

TV8

22.00 Italia’s Got Talent

NOVE

21.30 Mechanic: Resurrection

20

21.12 Top Gun: Maverick

CIELO

21.20 Outlander

27

21.10 Amore con interessi

34

21.00 Andiamo a quel paese

tenuta santa lucia
Redazione19 Maggio 2026