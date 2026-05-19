Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 19 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 19 maggio
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano – Le ali della sfinge
RAI2
21.20 Belve Crime
RAI3
21.15 Indovina chi viene a cena
RETE4
21.33 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.15 Le Iene presentano Inside
TV8
22.00 Italia’s Got Talent
NOVE
21.30 Mechanic: Resurrection
20
21.12 Top Gun: Maverick
CIELO
21.20 Outlander
27
21.10 Amore con interessi
34
21.00 Andiamo a quel paese