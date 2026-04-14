Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 14 aprile

Redazione14 Aprile 2026
Ilary Blasi al Grande Fratello Vip (Screenshot Mediaset Infinity)
Ilary Blasi al Grande Fratello Vip (Screenshot Mediaset Infinity)
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 14 aprile

RAI1

21.30 Il Commissario Montalbano

RAI2

21.20 Belve

RAI3

21.20 FarWest

RETE4

21.33 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.15 Le Iene presentano: la Cura

TV8

21.40 Italia’s Got Talent

NOVE

21.30 Cash or Trash – La notte dei tesori

20

21.15 L’assedio di fuoco

CIELO

21.20 Attacco al potere – Olympus Has Fallen

27

21.10 Il piccolo Lord

34

21.00 Matrimonio al Sud

Redazione14 Aprile 2026