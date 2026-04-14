Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 14 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 14 aprile
RAI1
21.30 Il Commissario Montalbano
RAI2
21.20 Belve
RAI3
21.20 FarWest
RETE4
21.33 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.15 Le Iene presentano: la Cura
TV8
21.40 Italia’s Got Talent
NOVE
21.30 Cash or Trash – La notte dei tesori
20
21.15 L’assedio di fuoco
CIELO
21.20 Attacco al potere – Olympus Has Fallen
27
21.10 Il piccolo Lord
34
21.00 Matrimonio al Sud