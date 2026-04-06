Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 6 aprile, Pasquetta

Redazione6 Aprile 2026
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 6 aprile, Pasquetta

RAI1

21.30 Io e te dobbiamo parlare

RAI2

21.20 The Floor – Ne rimarrà solo uno

RAI3

21.20 Lo Stato delle Cose

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 Le donne della Bibbia

ITALIA1

21.26 Transporter 3

TV8

21.40 GialappaShow

NOVE

21.30 Little Big Italy 

20

21.05 Lara Croft – Tomb Raider – La culla della vita

CIELO

21.20 Rain Man: L’uomo della pioggia

27

21.10 2 single a nozze – Wedding Crashers

34

21.00 Fantozzi

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Redazione6 Aprile 2026