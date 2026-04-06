Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 6 aprile, Pasquetta
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 6 aprile, Pasquetta
RAI1
21.30 Io e te dobbiamo parlare
RAI2
21.20 The Floor – Ne rimarrà solo uno
RAI3
21.20 Lo Stato delle Cose
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Le donne della Bibbia
ITALIA1
21.26 Transporter 3
TV8
21.40 GialappaShow
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.05 Lara Croft – Tomb Raider – La culla della vita
CIELO
21.20 Rain Man: L’uomo della pioggia
27
21.10 2 single a nozze – Wedding Crashers
34
21.00 Fantozzi