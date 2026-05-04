Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 4 maggio

Redazione4 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 4 maggio

RAI1

21.30 Ulisse – Sulle note di New York

RAI2

21.20 The Floor – Ne rimarrà solo uno

RAI3

21.15 NewsRoom 

RETE4

21.30 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 I Cesaroni – Il ritorno

ITALIA1

21.20 Attacco al potere

TV8

21.50 GialappaShow

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.10 Macchine mortali

CIELO

21.20 Mr. & Mrs. Smith

27

21.10 Una spia e mezzo

34

21.00 Un boss in salotto

tenuta santa lucia
Redazione4 Maggio 2026