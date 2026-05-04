Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 4 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 4 maggio
RAI1
21.30 Ulisse – Sulle note di New York
RAI2
21.20 The Floor – Ne rimarrà solo uno
RAI3
21.15 NewsRoom
RETE4
21.30 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 I Cesaroni – Il ritorno
ITALIA1
21.20 Attacco al potere
TV8
21.50 GialappaShow
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.10 Macchine mortali
CIELO
21.20 Mr. & Mrs. Smith
27
21.10 Una spia e mezzo
34
21.00 Un boss in salotto