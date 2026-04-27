Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 27 aprile

Redazione27 Aprile 2026
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 27 aprile

RAI1

21.30 La Buona Stella

RAI2

21.20 The Floor – Ne rimarrà solo uno

RAI3

21.30 NewRoom

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.21 I Cesaroni – Il ritorno

ITALIA1

21.27 97 Minuti

TV8

21.50 GialappaShow

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.11 Mortal Kombat

CIELO

21.15 La regola del sospetto

27

21.10 Prova a prendermi

34

21.00 Fantozzi va in pensione

La Vieste en Rose
Redazione27 Aprile 2026