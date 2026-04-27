Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 27 aprile
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 27 aprile
RAI1
21.30 La Buona Stella
RAI2
21.20 The Floor – Ne rimarrà solo uno
RAI3
21.30 NewRoom
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.21 I Cesaroni – Il ritorno
ITALIA1
21.27 97 Minuti
TV8
21.50 GialappaShow
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.11 Mortal Kombat
CIELO
21.15 La regola del sospetto
27
21.10 Prova a prendermi
34
21.00 Fantozzi va in pensione