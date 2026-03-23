Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 23 marzo

Redazione23 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 23 marzo

RAI1

21.30 Guerrieri – La regola dell’equilibrio

RAI2

21.00 TG2 – Speciale Referendum

RAI3

21.20 Lo Stato delle Cose

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 Scherzi a parte

ITALIA1

21.29 The Transporter

TV8

21.40 The Equalizer 3 – Senza tregua

NOVE

21.30 Via dall’incubo

20

21.10 Constantine

CIELO

21.20 Escobar – Il fascino del male

27

21.10 Una notte al museo 2 – La fuga

34

21.00 Loro chi?

Redazione23 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]