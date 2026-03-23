Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 23 marzo
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 23 marzo
RAI1
21.30 Guerrieri – La regola dell’equilibrio
RAI2
21.00 TG2 – Speciale Referendum
RAI3
21.20 Lo Stato delle Cose
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Scherzi a parte
ITALIA1
21.29 The Transporter
TV8
21.40 The Equalizer 3 – Senza tregua
NOVE
21.30 Via dall’incubo
20
21.10 Constantine
CIELO
21.20 Escobar – Il fascino del male
27
21.10 Una notte al museo 2 – La fuga
34
21.00 Loro chi?