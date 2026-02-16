Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 16 febbraio
RAI1
21.30 Cuori
RAI2
21.00 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026
RAI3
21.20 Lo Stato delle cose
RETE4
21.33 Quarta repubblica
CANALE5
21.20 Taratatatà
ITALIA1
21.25 Memory
TV8
21.35 Bruno Barbieri – 4 Hotel
NOVE
21.30 Torno indietro e cambio vita
20
21.11 The Kindgom
CIELO
21.15 I tre moschettieri – D’Artagnan
27
21.10 Mi presenti i tuoi?
34
21.00 La leggenda di Al, John e Jack