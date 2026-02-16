Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 16 febbraio

Redazione16 Febbraio 2026
Taratara debutta il 9 febbraio 2026: ospiti, scaletta e tutte le esibizioni della prima puntata con Paolo Bonolis.
Taratata debutta su Canale 5 con Paolo Bonolis. Foto: Mediaset Infinity
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 16 febbraio

RAI1

21.30 Cuori

RAI2

21.00 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

RAI3

21.20 Lo Stato delle cose

RETE4

21.33 Quarta repubblica

CANALE5

21.20 Taratatatà

ITALIA1

21.25 Memory

TV8

21.35 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

21.30 Torno indietro e cambio vita

20

21.11 The Kindgom

CIELO

21.15 I tre moschettieri – D’Artagnan

27

21.10 Mi presenti i tuoi?

34

21.00 La leggenda di Al, John e Jack

Redazione16 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©