Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 13 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 13 aprile
RAI1
21.30 La buona stella
RAI2
21.20 The floor – Ne rimarrà solo uno
RAI3
21.20 Lo Stato delle cose
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Cesaroni – Il ritorno
ITALIA1
21.28 The transporter legacy
TV8
21.50 GialappaShow
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.09 Batman v Superman: Dawn of Justice
CIELO
21.15 Il fidanzato di mia sorella
27
21.10 Assassinio sull’Orient Express
34
21.00 Il secondo tragico Fantozzi