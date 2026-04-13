Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 13 aprile

Redazione13 Aprile 2026
I Cesaroni il ritorno, quando va in onda e cosa succederà nella settima stagione
I Cesaroni il ritorno, quando va in onda e cosa succederà nella settima stagione
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 13 aprile

RAI1

21.30 La buona stella

RAI2

21.20 The floor – Ne rimarrà solo uno

RAI3

21.20 Lo Stato delle cose

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 Cesaroni – Il ritorno

ITALIA1

21.28 The transporter legacy

TV8

21.50 GialappaShow

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.09 Batman v Superman: Dawn of Justice

CIELO

21.15 Il fidanzato di mia sorella

27

21.10 Assassinio sull’Orient Express

34

21.00 Il secondo tragico Fantozzi

tenuta santa lucia
Redazione13 Aprile 2026