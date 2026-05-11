Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 11 maggio

Redazione11 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 11 maggio

RAI1

21.30 Ulisse, il piacere della scoperta – Giappone, dai samurai ai manga

RAI2

21.20 The Unknown – Fino all’ultimo bivio

RAI3

21.15 NewsRoom

RETE4

21.30 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 I Cesaroni – Il ritorno

ITALIA1

21.29 Attacco al potere 2

TV8

21.50 GialappaShow

NOVE

21.30  Little Big Italy

20

21.10 Transformers – Il risveglio

CIELO

21.20 Come ti ammazzo il bodyguard

27

21.10 Beethoven

34

21.00 Se mi lasci non vale

La Vieste en Rose
Redazione11 Maggio 2026