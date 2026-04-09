Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 9 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 9 aprile
RAI1
21.30 Uno sbirro in Appennino
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.20 Splendida Cornice
RETE4
21.32 Dritto e rovescio
CANALE5
21.20 Stanno tutti invitati
ITALIA1
21.26 Sleepes – Il giustiziere
TV8
21.00 Porto – Nottingham Forest
NOVE
21.30 Only Fun – Comico Show
20
21.10 La Mummia – La tomba dell’imperatore Dragone
CIELO
20.45 Friends
27
21.10 Pearl Harbor
34
21.00 Ultimo