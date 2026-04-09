Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 9 aprile

Redazione9 Aprile 2026
Stanno tutti invitati, ospiti della seconda puntata del 9 aprile 2026: ecco chi ci sarà con Pio e Amedeo
Stanno tutti invitati, ospiti della seconda puntata del 9 aprile 2026: ecco chi ci sarà con Pio e Amedeo
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 9 aprile

RAI1

21.30 Uno sbirro in Appennino

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 Splendida Cornice

RETE4

21.32 Dritto e rovescio

CANALE5

21.20 Stanno tutti invitati

ITALIA1

21.26 Sleepes – Il giustiziere

TV8

21.00 Porto – Nottingham Forest

NOVE

21.30 Only Fun – Comico Show

20

21.10 La Mummia – La tomba dell’imperatore Dragone

CIELO

20.45 Friends

27

21.10 Pearl Harbor

34

21.00 Ultimo

Redazione9 Aprile 2026