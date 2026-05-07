Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 7 maggio

Redazione7 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 7 maggio

RAI1

21.30 Buonvino – Misteri a Villa Borghese – Il caso del bambino scomparso

RAI2

21.20  Ore 14 Sera

RAI3

21.15 Splendida Cornice

RETE4

21.35 Dritto e rovescio

CANALE5

21.20 Forbidden Fruit

ITALIA1

21.15 Le Iene

TV8

21.40 Quantum Of Solace

NOVE

21.30 Comedy Match

20

21.10 Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno

CIELO

21.20 Escape Plan 3: L’ultima sfida

27

21.10 I dieci comandamenti

34

21.00 Ultimo – Caccia ai narcos

La Vieste en Rose
Redazione7 Maggio 2026