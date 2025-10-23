Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 23 ottobre
RAI1
21.30 Noi del Rione Sanità
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.20 Splendida Cornice
RETE4
21.33 Dritto e rovescio
CANALE5
21.20 Io canto family
ITALIA1
21.25 Red Sparrow
LA7
21.15 Piazzapulita
TV8
21.00 Nottingham F. – Porto
NOVE
21.30 Sinceramente Persia
20
21.09 Vendetta: Una storia d’amore
27
21.11 Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie
34
21.00 Il capo dei capi