Stasera in tv, la programmazione di giovedì 23 ottobre

Redazione23 Ottobre 2025
RAI1

21.30 Noi del Rione Sanità

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 Splendida Cornice

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.20 Io canto family

ITALIA1

21.25 Red Sparrow

LA7

21.15 Piazzapulita

TV8

21.00 Nottingham F. – Porto

NOVE

21.30 Sinceramente Persia

20

21.09 Vendetta: Una storia d’amore

27

21.11 Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie

34

21.00 Il capo dei capi

