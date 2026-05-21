Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 21 maggio

Redazione21 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 21 maggio

RAI1

21.30 Un futuro aprile

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.15 Splendida Cornice

RETE4

21.30 Dritto e rovescio

CANALE5

21.20 Forbidden fruit

ITALIA1

21.30 Sarabanda celebrity

TV8

21.40 Spectre

NOVE

21.30 Comedy Match

20

21.13 Attacco al potere

CIELO

20.45 Basket Serie A 2025/2026 Playoff Gara 3

27

21.10 Sua maestà viene da Las Vegas

34

21.00 Romanzo criminale

tenuta santa lucia
Redazione21 Maggio 2026