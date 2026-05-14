Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 14 maggio

Redazione14 Maggio 2026
Buonvino – Misteri a Villa Borghese, anticipazioni puntata finale 14 maggio 2026: Buonvino e Veronica tra silenzi ed emozioni
Buonvino – Misteri a Villa Borghese, anticipazioni puntata finale 14 maggio 2026: Buonvino e Veronica tra silenzi ed emozioni
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 14 maggio

RAI1

21.30 Buonvino – Misteri a Villa Borghese

RAI2

21.30  Eurovision Song Contest 2026 – 2a Semifinale

RAI3

21.15  Splendida Cornice

RETE4

21.30 Dritto e rovescio

CANALE5

21.20 Forbidden Fruit

ITALIA1

21.11 Le Iene

TV8

21.00 Skyfall

NOVE

21.30 Comedy Match

20

21.10 Zac Snyder’s Justice League

CIELO

21.20 Il furore della Cina colpisce ancora

27

21.10 La morte ti fa bella

34

21.00 Il camorrista

Redazione14 Maggio 2026