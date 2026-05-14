Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 14 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 14 maggio
RAI1
21.30 Buonvino – Misteri a Villa Borghese
RAI2
21.30 Eurovision Song Contest 2026 – 2a Semifinale
RAI3
21.15 Splendida Cornice
RETE4
21.30 Dritto e rovescio
CANALE5
21.20 Forbidden Fruit
ITALIA1
21.11 Le Iene
TV8
21.00 Skyfall
NOVE
21.30 Comedy Match
20
21.10 Zac Snyder’s Justice League
CIELO
21.20 Il furore della Cina colpisce ancora
27
21.10 La morte ti fa bella
34
21.00 Il camorrista