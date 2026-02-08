Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 8 febbraio

Redazione8 Febbraio 2026
RAI1

21.30 Cuori

RAI2

21.00 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

RAI3

20.30 Report

RETE4

21.30 Fuori dal coro

CANALE5

21.20 Chi vuol essere milionario

ITALIA1

21.13 Le Iene

LA7

22.00 Surviving – Il caso Epstein

TV8

21.30 Django Unchained

NOVE

21.30 I migliori Fratelli di Crozza

20

21.10 Terminator Genisys

CIELO

21.15 Caccia spietata

27

21.14 Mamma ho riperso l’aereo. Mi sono smarrito a New York

34

21.00 Cetto c’è senzadubbiamente

