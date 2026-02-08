Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 8 febbraio
RAI1
21.30 Cuori
RAI2
21.00 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
RAI3
20.30 Report
RETE4
21.30 Fuori dal coro
CANALE5
21.20 Chi vuol essere milionario
ITALIA1
21.13 Le Iene
LA7
22.00 Surviving – Il caso Epstein
TV8
21.30 Django Unchained
NOVE
21.30 I migliori Fratelli di Crozza
20
21.10 Terminator Genisys
CIELO
21.15 Caccia spietata
27
21.14 Mamma ho riperso l’aereo. Mi sono smarrito a New York
34
21.00 Cetto c’è senzadubbiamente